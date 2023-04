Reingefühlt: Was geht in deinem Herzen vor?

Folge 4779 26 Minuten

Wann haben Sie zuletzt in sich hineingehorcht und sich für die Frage Zeit genommen, was in Ihrem Inneren, in Ihrem Herzen vor sich geht? Machen Sie jetzt den Herz-Check mit Joyce Meyer, denn nicht nur der physische, sondern auch der geistliche Zustand Ihres Herzens ist wichtig.