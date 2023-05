Übernatürlich: Empfange die Gaben des Heiligen Geistes

Folge 4781 26 Minuten

Was halten Sie von dem Gedanken, ein übernatürliches Leben zu führen? Als Christen steht uns diese Möglichkeit zur Verfügung, weil der Heilige Geist in uns lebt. Durch ihn können wir Gaben empfangen, die sowohl uns selbst als auch andere Menschen ermutigen und stärken. Neugierig geworden? In dieser Sendung erfahren Sie mehr darüber.