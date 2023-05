Lebensweisheit: Vertraue Gott und tu Gutes

Folge 4784 26 Minuten

Joyce Meyer hat eine Anleitung für ein erfülltes Leben entdeckt: Gott vertrauen und Gutes tun. Denn obwohl Gott souverän und mächtig ist, möchte er mit uns zusammenarbeiten, er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Erfahren Sie in dieser Sendung, was Ihre und was Gottes Aufgabe ist, damit sich seine großartigen Pläne in Ihrem Leben erfüllen können.