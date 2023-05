Gefühlsunabhängig: Entscheide dich, das Richtige zu tun

Folge 4794 26 Minuten

An manchen Tagen möchte man am liebsten seiner Frustration nachgeben, den Kopf in den Sand stecken und aller Welt mitteilen: "Ich habe keine Lust mehr!" Joyce spricht in dieser Predigt darüber, wie wir mit Gottes Lösungen dennoch vorankommen und uns unabhängig von unseren Gefühlen für das Richtige entscheiden können.