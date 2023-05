Übernatürliche Gabe: Kennst du charakterliche Wunder?

Folge 4796 26 Minuten

Wunder geschehen immer noch! Glauben Sie das? Haben Sie vielleicht selbst schon Wunder erlebt? Als ein Ausdruck der übernatürlichen Kraft Gottes, versetzen sie uns in Erstaunen. In dieser Sendung weist Joyce Meyer anhand von biblischen und persönlichen Beispielen auf die unterschiedlichsten Wunder hin, die Gott in uns und durch uns tun möchte, und spricht auch über charakterliche Wunder.