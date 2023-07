Hilfe: Lass dich von Gott stören, um ein Segen zu sein

Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, anderen Gutes zu tun. Doch nicht immer erkennen oder nutzen wir diese Möglichkeiten. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns nicht gerne bei dem unterbrechen lassen, was wir gerade tun. Jesus war da anders. Er hatte immer Zeit für Menschen. Anhand des biblischen Gleichnisses vom barmherzigen Samariter spricht Joyce Meyer in dieser Predigt über das, was im Leben wirklich wichtig ist.