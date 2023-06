Verletzte Seele: Wohin mit deiner Wut?

Woher kommt die manchmal so tief sitzende Wut und der Schmerz in unserem Leben? Und wie können wir zu einem friedvollen und glücklichen Leben finden? Diesen Fragen geht Joyce Meyer in dieser Predigt nach und zeigt, wie unsere verletzten Seelen bei Gott heil werden können.