Entscheidung treffen: Willst du ein Montagschrist werden?

Fällt es Ihnen schwer, ganze Sache mit Gott zu machen? Finden Sie heraus, welche verändernde Kraft darin steckt, eine Entscheidung zu treffen und sich nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag und Dienstag und so weiter klar als Christ zu positionieren, anstatt auf beiden Seiten zu hinken.