Enttäuscht: Gerade dann schenkt Gott dir Stabilität

Kennen Sie das auch? Kaum geraten wir in Schwierigkeiten, sind wir enttäuscht und wütend auf Gott und zweifeln an seiner Liebe. Anhand der Bibel macht Joyce deutlich, welche Reaktion in solchen Zeiten viel hilfreicher wäre und wie Gott Stabilität in unser Leben bringen kann.