Wegweisung: "Gott, hilf mir, richtig zu handeln"

Gerade in schweren Zeiten wünschen wir manchmal, jemand würde uns sagen, was jetzt zu tun ist. Erfahren Sie in dieser Predigt, wie Sie mit Gottes Hilfe geistlich wachsen und innerlich stabil werden können und was das schlichte Gebet: "Gott, hilf mir, richtig zu handeln", alles bewirken kann.