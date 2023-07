Aufgepasst: Wie du die Lügen des Teufels erkennen kannst

Was ist Lüge, was ist Wahrheit? Das herauszufinden ist nicht immer leicht - gerade in einer Welt, in der wir ständig mit allen möglichen Meinungen konfrontiert werden. Darüber hinaus sorgt auch unsere Seele manchmal für Verwirrung. All das versucht der Teufel auszunutzen, um uns hinters Licht zu führen. Erfahren Sie in dieser Predigt, wie Sie die Lügen des Teufels erkennen und was Sie tun können, um in jeder noch so schwierigen Situation an der bedingungslosen Liebe Gottes festzuhalten.