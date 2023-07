Fortschritt: Gott bringt dich in deinem Leben voran

Was erwarten Sie in Bezug auf Ihr Leben? Fortschritte im Glauben, Vorankommen mit Gott? Entdecken Sie in diesem Vortrag die guten Dinge, die Gott für Sie bereithält - und geben Sie der Stimme in Ihnen, die sich immer beklagen will, den Laufpass!