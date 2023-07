Ausgewogen: Wie du dein Leben souverän führen kannst

Wie geht es Ihnen emotional, körperlich und geistlich? Mit dieser Frage sollten Sie sich unbedingt auseinandersetzen, wenn Sie ein gesundes und souveränes Leben führen wollen. Mehr noch, gehen Sie bewusst Schritte, um in jedem Bereich in eine Ausgewogenheit hineinzukommen. Dazu möchte Joyce Meyer Sie in dieser Sendung mithilfe der Bibel anleiten.