Befähigt: Du hast das Zeug für Gottes Pläne

Gott lebt mit seiner ganzen Kraft in Ihnen, wenn Sie an ihn glauben. Er hat Sie befähigt und möchte Großes durch Sie tun. Wie kann es tagtäglich gelingen, in dieser Wahrheit zu leben und vor allem Gefühle der Unzulänglichkeit zu überwinden? Entdecken Sie in dieser Sendung, wie Gottes Pläne in Ihrem Leben Wirklichkeit werden können.