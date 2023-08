Dein Mandat: Wie du dich und deine Gaben annehmen kannst

Tief in uns lebt die Sehnsucht, geliebt zu werden, wie wir sind. Leider gelingt uns das oft nicht. Wir glauben, wie andere sein zu müssen, um akzeptiert zu werden. Gott hat uns jedoch als Originale geschaffen, nicht als Kopien. In dieser Sendung ermutigt Joyce Meyer Sie, sich selbst so zu sehen und zu lieben, wie Gott es tut, und sich und Ihre Gaben anzunehmen. Gehen Sie mit ihm die Wege, die er speziell für Sie vorbereitet hat.