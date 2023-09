Sicherheit: Deine Beziehung zu Gott macht dich stark

Stehen Sie im Leben gerade sehr unter Druck und haben das Gefühl, an allen Fronten zu kämpfen? Als Christen dürfen wir wissen, dass wir besonders in solchen Zeiten nicht allein sind. Gott ist an unserer Seite. In dieser Sendung erfahren Sie ganz praktisch, wie Ihre Beziehung zu Gott Sie stark macht.