Freiheit: Dein neuer Freund Selbstbeherrschung

Oft wünschen wir uns ein besseres Leben, sind aber nicht bereit, das zu tun, was dafür notwendig ist. Also ändert sich auch nichts. Wie Selbstbeherrschung Ihnen hilft, aus dieser Sackgasse herauszukommen, und Sie in eine neue Freiheit führen kann, ist Thema dieser Sendung.