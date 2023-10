Gott ähnlich werden: Lass deine Liebe sichtbar sein

Die Liebe ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Gott selbst ist Liebe und er ruft uns auf, ihm ähnlich zu werden und anderen Liebe sichtbar zu erweisen. Doch genau damit tun wir uns manchmal schwer - besonders wenn die Gefühle nicht mitspielen. Entdecken Sie in dieser Predigt von Joyce Meyer, was wahre Liebe bewirken kann und warum es sich lohnt, andere so zu lieben, wie Gott liebt.