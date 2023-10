Seelenschmerz: Versuchst du, Gottes Liebe zu verdienen?

Gottes Liebe gibt es ohne Leistung, wir können und brauchen sie uns nicht zu verdienen. Und doch ist dieses Denkmuster fest in uns verankert. Joyce Meyer ermutigt Sie in dieser Predigt, Gottes Liebe neu an sich heranzulassen. Anhand bewegender Beispiele erklärt sie, wie Sie Ihre emotionalen Verletzungen hinter sich lassen und die heilende Liebe Gottes erleben können.