Weise reagieren: Gott hilft dir, mit deiner Wut umzugehen

Wut fühlt sich manchmal unkontrollierbar an. In solchen Momenten ist es verlockend, einfach zu explodieren. Doch das kann verheerende Folgen haben. In dieser Predigt spricht Joyce Meyer darüber, wie ein gesunder und weiser Umgang mit Wut aussieht.