Optimistisch: Wie Zuversicht dein Leben voranbringt

Manche Menschen scheinen von Natur aus zuversichtlich zu sein. Ihnen gelingt es, selbst schwierigen Situationen noch etwas Gutes abzugewinnen. Veranlagung hin oder her: Die Bibel fordert jeden von uns dazu auf, uns zu freuen, wenn unser Glaube geprüft wird - das heißt, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Joyce Meyer spricht in dieser Predigt darüber, wie wir in dieser Hinsicht wachsen können und warum das wichtig ist.