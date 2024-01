Gottes Auftrag bringt mehr Segen als deine Wünsche

In der Bibel stehen so viele Verheißungen. Oft vergessen wir jedoch, dass diese tatsächlich uns gelten. Wir leben eine Art "Käse-und-Cracker"-Glauben. In dieser Sendung erklärt Joyce Meyer, was es damit auf sich hat und wie Sie stattdessen den Segen in Anspruch nehmen können, den Gott für Sie bereithält.