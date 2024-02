Wie deine Beziehung zu Jesus Tiefe und Kraft bekommt

Es passiert sehr leicht, dass wir von Äußerlichkeiten und Lebensumständen in Beschlag genommen werden. Doch erst, wenn wir in unser inneres Leben und unsere Beziehung zu Jesus investieren, werden wir geistlich stark und produktiv. Mehr dazu in dieser Sendung.