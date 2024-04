Warten auf Gottes Zeit: Dein Durchbruch im Glauben

Warten Sie schon eine gefühlte Ewigkeit darauf, dass sich ein großer Wunsch erfüllt oder sich eine schwierige Situation ändert? Die Bibel sagt, dass Gott ein gutes Leben für Sie vorgesehen hat, meint Joyce Meyer. Nicht immer fühlt es sich allerdings so an oder sieht danach aus. Am Beispiel der Israeliten zeigt die Predigt wichtige Schritte auf, die Sie gehen können, um Ihr "Gelobtes Land", Ihren Durchbruch zu erreichen.