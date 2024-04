Persönlichkeitswachstum: Wie du geistlich reif wirst

So wie der Töpfer aus einem Tonklumpen etwas Schönes formt, ist auch Gott in Ihrem Leben an der Arbeit, damit Sie geistlich reif werden und in Ihrer Persönlichkeit wachsen. In dieser Predigt ermutigt Joyce Meyer Sie, Gott sein Werk an Ihnen tun zu lassen.