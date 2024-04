Festhalten: Gib unter keinen Umständen auf

Jeder kann glaubensvoll und entschlossen sein, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Wie standhaft sind wir jedoch, wenn die Umstände gegen uns sind? Joyce Meyer erklärt Ihnen in dieser Predigt, wie Sie auch in schwierigen und enttäuschenden Situationen an Gott festhalten und eine Haltung entwickeln können, die Sie unter keinen Umständen aufgeben lässt.