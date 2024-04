Christlicher Glaube: Wieso, weshalb, warum?

Die Bibel steckt voller großartiger Zusagen. Doch diese erfüllen sich nicht automatisch! Manchmal sind unsere Warum-Fragen an Gott und den christlichen Glauben größer als unser Gottvertrauen, doch Joyce Meyer ermutigt Sie: Wagen Sie in unterschiedlichen Bereichen Glaubensschritte, damit Gottes Plan in Ihrem Leben Wirklichkeit wird.