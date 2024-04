Glaubenskraft: Wähle Weisheit & Freude mit der Bibel

Die Bibel sagt, dass Gott uns liebt und gute Pläne für unser Leben hat. Glauben Sie das? Viel zu häufig passiert es, dass wir derartige Zusagen anzweifeln, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Entdecken Sie in dieser Sendung, wie Sie Glaubenskraft entwickeln können. Das wird Sie befähigen, auch in herausfordernden Situationen Ihren Frieden und Ihre Freude zu bewahren.