Göttlicher Auftrag: "Gott, was kann ich für dich tun?"

Als Christen richten wir meist viele Bitten an Gott. Dabei sollten wir immer mehr dahin kommen, zu fragen: "Gott, was kann ich für dich tun?" Wie Sie geistlich wachsen und Ihrem göttlichen Auftrag folgen lernen, erzählt Ihnen Joyce Meyer in dieser Predigt.