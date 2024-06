Ungewöhnlich handeln: Was würde Jesus tun?

Manchmal sind wir uns selbst als Christen für bestimmte Tätigkeiten zu schade. Dabei haben wir doch in Jesus ein großartiges Vorbild. Fragen Sie sich immer: "Was würde Jesus tun?", und finden Sie heraus, warum er in der Lage war, so ungewöhnlich zu handeln.