Sieg im Glauben: Deine Macht über das Böse

Die Bibel sagt, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um Schwierigkeiten zu bewältigen und den Sieg im Glauben davonzutragen. Aber was genau gibt er uns, damit das geschehen kann? Entdecken Sie in dieser Sendung, wie Sie mit Gottes Hilfe in Ihrem Leben etwas bewirken können.