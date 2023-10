Fokus auf das Übernatürliche

Jeder Schritt unseres Lebens in die Gemeinschaft mit Gott ist auch ein Schritt in die höhere Salbung (Autorität). Jeder Schritt unseres Lebens, der nicht in die Gemeinschaft mit Gott führt, ist ein Schritt aus der Salbung. Die Verantwortung für das Maß seiner Gegenwart und seiner Kraft liegt ganz in unserer Hand, ist Andreas Herrmann überzeugt.