Haben, als hätte man nicht ...

Folge 518 40 Minuten

Heiko Bräuning spricht mit Oliver Frank, der ein Buch über seinen Vater geschrieben hat. Dieser konnte seinen Sohn nicht so annehmen, wie er war - nämlich nicht so stark und hart, wie ein Mann aus seiner Sicht hätte sein müssen. Als Oliver Frank als junger Erwachsener zum Glauben fand, ubertrug er sein Vaterbild auf Gott: Er hatte das Gefühl, vor Gott etwas leisten zu müssen. Von seinem Verhältnis zu seinem Vater, zu Gott und einem Wunder, dass Gott an seinem Vater getan hat, berichtet Oliver Frank. Heiko Bräuning predigt über "innere Grablichter", über Wünsche, die begraben werden müssen und über ein Lebensprinzip, mit dem Dinge ihr Gewicht behalten, aber ihr Übergewicht verlieren.