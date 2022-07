An den Wassern von Babylon...

Folge 520 40 Minuten

Thema: An den Wassern von Babylon ... Sie ist eine Sternenmama: Katharina Sbresny. Sie hat ein Kind verloren. Gleich nach der Geburt galt es, Abschied zu nehmen. Und das, obwohl das Kind ein Wunder war für die Familie. Mit soviel Schmerz und Enttäuschung umzugehen, hat Katharina Sbresny geprägt. Aber auch verändert. Von Leid und Schmerz können auch die Israeliten ein Lied singen. Psalm 137 ist voller Klagen. Dem spürt Pfarrer Heiko Bräuning in einer Predigt am Wasser nach: über die Krise und die Chance, die darin steckt und die Gott schenkt.