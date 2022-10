Besuch der Königin

Staffel 1 Folge 6 1 Stunde 16 Minuten

Julia hat ihren Verlobten Andrés endlich wieder, doch ist es zwischen ihnen immer noch so wie damals? Und wieso benimmt sich Fidel so merkwürdig? Pedro hofft, dass nun mit Andrés' Hilfe die Wahrheit über Silva ans Licht kommt. Larbi erfährt, dass Magdalena ihre Verlobung gelöst hat. Als Pilar dem verschwundenen Geld auf die Spur kommt, führt sie das zu Raquel. Dort erfährt sie von Raquels Geheimnis. Soll Pilar es Luis erzählen? Doch das alles muss warten, denn in Melilla trifft royaler Besuch ein.