Johannes 18,12-18

Gott gebraucht auch den, der ein Schurke ist und mit seinem guten Plan nichts im Sinn hat. In der Auslegung zu Johannes 18,12-18 gibt Ulrich Parzany spannende Einblicke in die historischen Hintergründe der Hohepriester und in die Rolle, die sie in Gottes großem Heilsplan gespielt haben.