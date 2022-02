Folge 6 24 Minuten

Beim Engagement in der Schulvertretung hat er gemerkt, wie man etwas verändern kann. So tritt Dietmar Nietan, mit 16 Jahren in die SPD ein und seine politische Karriere beginnt. Beim Talk mit Uwe Heimowski erzählt der SPD-Abgeordnete von seinem Alltag und seinen christlichen Wurzeln.