Mein Sohn sitzt im Rollstuhl - und ich will kämpfen!

Folge 107 40 Minuten

In der Sendung "Wetten dass...?" trat im Dezember 2010 der junge Samuel Koch mit der Wette an, mit Sprungfedern 3 von 5 Autos im Salto überspringen zu können. In der Live-Sendung stürzte er und brach sich das Genick. Seither ist er querschnittsgelähmt. In dieser Sendung spricht Thomas Meyerhöfer mit Samuels Mutter, Marion Koch. Sie erzählt, wie sie die schwere Zeit erlebt hat, was sie als Mutter gelernt hat und vor allem, wie sie es geschafft hat, Gott seitdem mehr zu vertrauen als je zuvor.