Gerecht oder geizig?

Folge 323 25 Minuten

Steve Volke ist Direktor von Compassion in Deutschland. Der Name dieses Hilfswerks bedeutet "Mitgefühl". Als jemand, der seit über 40 Jahren bewusst mit und für Jesus lebt, hat er viel von Menschen gelernt, die trotz ihrer Armut so viel Würde und Gottvertrauen ausstrahlen, dass es seinen eigenen Glauben herausfordert. Im Gespräch mit Detlef Eigenbrodt.