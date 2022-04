Gemeinden auf dem Land

Folge 47 14 Minuten

In Sachsen leben die meisten Christen nicht in den großen Städten, sondern in den ländlichen Regionen. Welche Rolle spielen dort noch die Kirchen für das Leben in Dorf und Kleinstadt? Wie ist dort vernetzte Arbeit möglich? Mira Körlin spricht darüber mit Ethnologin Juliane Stückrad. Außerdem besucht Evangelisch in Sachsen den Kinder- und Jugendzirkus Applaudino. 70 junge Artistinnen und Artisten trainieren hier zusammen Akrobatik und erleben dabei auch christliche Gemeinschaft.