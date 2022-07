Eine Muslima findet Jesus

Folge 120 40 Minuten

Als Meze noch ein kleines Kind ist, zieht ihr Vater aus der Türkei nach Deutschland, um dort Geld zu verdienen. Sie vermisst ihn so sehr, dass sie mit 12 zu ihm reist - was sie in Deutschland erwartet ist ein Leben voller Einsamkeit. Täglich muss sie ihren Vater in der Bäckerei unterstützen, darf nicht zur Schule oder Freunde kennenlernen. Mit 18 lernt Meze einen jungen Mann kennen und heiratet ihn, doch es folgen weitere Jahre in einer gewalttätigen Ehe. Sie sehnt sich nach Frieden, den sie in ihrem muslimischen Glauben nicht finden kann. Auf der Arbeit lernt sie einen Christen kennen, der ihr von Jesus erzählt - für sie beginnt eine bewegende Suche nach der Wahrheit, von der sie in dieser Sendung berichtet.