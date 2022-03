Folge 83 55 Minuten

Während viele Menschen teils unter Lebensgefahr aus dem Land flüchteten, lebte er ganz bewusst als Theologe in der DDR - allen Widerständen zum Trotz. Als Pastor, Missionar und Seelsorger predigte Manfred Kern nicht nur bei großen Evangelisationen in der ganzen DDR, sondern trug, gemeinsam mit seiner Frau Ingrid, auch wesentlich zur Gestaltung und dem Ausbau der Evangelischen Allianz bei. Die Behörden legten seinen Großveranstaltungen das eine ums andere Mal Steine in den Weg, die er aber mit sehr viel Kreativität und Feingefühl aus dem Weg zu räumen wusste. Wie er trotz seines Aufwachsens im Kommunismus zum Glauben fand und warum er heute sagen kann "Gott ist nicht republikflüchtig geworden", das berichtet Manfred Kern Bibel TV Moderatorin Bente Rathjen in seinem bewegten Lauf des Lebens.