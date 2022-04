Auf den Spuren des Wolfes

Staffel 1 Folge 1 53 Minuten

Pietro, Kommandant der Forstwache von Innichen, findet am Fuße eines Abhangs den Leichnam einer Frau. An ihrer Seite harrt ein Wolf aus, der Pietro angreift, bevor er im Wald verschwindet. Es scheint offensichtlich, dass der Wolf für diesen Tod verantwortlich ist, doch Pietro ist sich da nicht so sicher. Er versucht Vincenzo, den neuen Kommissar der Stadt, von seiner Theorie zu überzeugen, aber dieser hält nicht viel von der Expertise der Forstwache - bis die Ermittlungen vorangehen und Pietros Theorie immer wahrscheinlicher wird...