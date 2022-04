Feuerteufel

Staffel 1 Folge 4 53 Minuten

Schon seit einigen Wochen treibt ein Brandstifter in den Wäldern von Innichen sein Unwesen, doch der jüngste Brand verursacht noch mehr Unruhe: Diesmal wurde in einer Konfitürenfabrik Feuer gelegt und in den abgebrannten Ruinen findet man den Leichnam des Fabrikbesitzers Battista. Der Verdacht liegt schnell bei Battistas Ziehsohn Simone, der schon in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Doch während dieser in Untersuchungshaft sitzt, brennt es erneut in den Wäldern und Pietro beginnt zu verstehen, was wirklich dahinter stecken könnte...