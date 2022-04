Schatzsuche

Staffel 1 Folge 6 53 Minuten

Anlässlich ihres 100. Geburtstags berichtet Teresa Brummer in einem Interview von einem Schatz, der in den Bergen versteckt sein soll. Prompt bricht ein Strom an Schatzsuchern über Innichen herein. Doch als Teresa überfallen und niedergeschlagen wird, nimmt die Thematik ein sehr viel größeres Ausmaß an. Unterdessen ist auch Vincenzos Verlobte Marcella in Innichen eingetroffen und in all dem Chaos, das der vermeintliche Schatz verursacht hat, muss Vincenzo sich auch noch entscheiden, ob er Marcella den Kuss gestehen sollte.