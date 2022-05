Das Seeungeheuer

Als Silvia ihren ehemaligen Professor Morin um Hilfe bitten möchte, findet sie ihn erschlagen in seiner Wohnung auf. Vincenzo hält Monica, Morins Haushälterin, für die Mörderin und nimmt sie in Untersuchungshaft. Zur gleichen Zeit herrscht helle Aufregung in Innichen: Ein ausgewachsenes Krokodil dezimiert den Fischbestand im See, exotische Tiere tauchen an allen möglichen Orten auf. Eine Verbindung zwischen Morin und den Tieren wird immer deutlicher und Vincenzo vermutet, dass der Professor illegalen Tierhandel betrieben hat...