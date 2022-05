Blut ist dicker als Wasser

Staffel 2 Folge 3 53 Minuten

Ein Ehepaar aus Innichen gibt eine Vermisstenanzeige für ihre Tochter auf. Am Vorabend gab es einen Streit, woraufhin sie wütend das Haus verlassen und nicht mehr zurückgekommen ist. Will sie in ihrem Ärger nicht mehr zurückkehren oder steckt noch etwas anderes dahinter? Polizei und Forstwache beginnen sofort mit der Suche. Unterdessen erhält Pietro Besuch von einem Mann, der sich als Anyas Vater vorstellt. Pietro ist froh, jemanden aus ihrer Familie erreicht zu haben. Doch ist das Vertrauen, das Pietro dem Fremden entgegenbringt, gerechtfertigt?