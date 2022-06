Im Schatten des Teufels

Staffel 2 Folge 12 53 Minuten

In Innichen geht der Krampus umher - ein böser Gehilfe des Nikolaus. Dazu tragen die Männer beim Festzug, dem Krampuslauf, furchterregende Masken. Einer von ihnen wird in der Nacht angefahren und liegen gelassen. Die Ermittlungen fördern einige Familiengeheimnisse zutage. Pietro bereitet Giorgio auf die Aufnahmeprüfung beim Forstamt vor. Dabei stehen schießen, klettern und Wilderer überführen auf dem Lehrplan, aber vor allem eine Lektion in Beharrlichkeit und Geduld. Und das gilt nicht nur für die Prüfung, denn Giorgio muss immer wieder an Chiara denken. Vincenzo bekommt einen Anruf von Silvia.