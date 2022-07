Freier Fall

Staffel 2 Folge 13 53 Minuten

Vincenzo kommt ganz schön ins Schwitzen als Astrid und Silvia in seinem Wohnzimmer zusammen treffen. Aber er ist nicht der einzig in einem komplizierten Liebesdreieck: Giorgio knöpft sich Marco, den Verehrer seiner Ex-Freundin Chiara vor. Am Tag der Meisterschaft finden Pietro und Roccia einen Freikletter-Champion tot auf. Der Verdacht fällt auf seinen Rivalen, der seit einem Sturz von der Kletterwand auf Krücken geht. Pietro macht sich Sorgen um seinen Wolf Lupo. Als Emma eine blutige Bärenfalle im Wald findet, ist klar, dass sie den Wolf schnell finden müssen, bevor es zu spät ist.