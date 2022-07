Der verlorene Sohn

Staffel 3 Folge 1 53 Minuten

Pietro hat Geburtstag und Natasha bereitet eine kleine Überraschungsfeier vor. Giorgio kann sich nicht so richtig freuen, denn er wartet auf Antwort vom Forstwachamt. In Innichen taucht ein Mann auf, Tommaso Belli. Zur gleichen Zeit ist Natasha spurlos verschwunden. Vincenzo leidet an der Trennung von Silvia und Huber macht sich ernsthaft Sorgen, als der Kommissar ihm immer wieder von der Erscheinung einer wunderschönen Frau berichtet. Giorgio und Chiara verhalten sich merkwürdig, findet Assunta. Und tatsächlich haben die beiden Neuigkeiten, aber es ist Chiara, die am Ende alle überrascht.